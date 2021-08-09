Росприроднадзор предлагает ужесточить штрафы за экологические нарушения, а также отстранять руководителей компаний, ответственных за крупные разливы нефти. Соответствующее обращение будет направлено в Министерство природы и правительство, – рассказала глава ведомства Светлана Радионова.

Ранее Росприроднадзор отсудил у «Норникеля» рекордные 146 миллиардов рублей после аварии на ТЭЦ-3 в Норильске.