В Италии на почте обнаружили конверт с тремя пулями. Он адресован папе римскому Франциску, – сообщает газета Corriere della Sera. По ее данным, в конверте также было послание, касающееся финансовых операций в Ватикане. По некоторым данным, письмо пришло из Франции. Конверт изъят. Полиция ведёт расследование.