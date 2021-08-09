В Италии на почте обнаружили конверт с тремя пулями. Он адресован папе римскому Франциску, – сообщает газета Corriere della Sera. По ее данным, в конверте также было послание, касающееся финансовых операций в Ватикане. По некоторым данным, письмо пришло из Франции. Конверт изъят. Полиция ведёт расследование.
2021-08-09T11:34:57+03:00
2021-08-09T12:15:13+03:00
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11:34, 09 августа 2021
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