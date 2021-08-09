Сервис Google-карты обозначил как «поместье диктатора» официальную резиденцию белорусского руководителя Александра Лукашенко Дворец независимости. Сегодня там проходит пресс-конференция Лукашенко, который заявил, что белорусам удалось сохранить страну и отстоять свой исторический выбор.
Сегодня годовщина президентских выборов в Белоруссии, которые стали причиной массовых протестов и репрессий.
Сервис Google-карты обозначил как «поместье диктатора» официальную резиденцию Лукашенко Дворец независимости
Сервис Google-карты обозначил как «поместье диктатора» официальную резиденцию белорусского руководителя Александра Лукашенко Дворец независимости. Сегодня там проходит пресс-конференция Лукашенко, который заявил, что белорусам удалось сохранить страну и отстоять свой исторический выбор.