Сервис Google-карты обозначил как «поместье диктатора» официальную резиденцию Лукашенко Дворец независимости

Сервис Google-карты обозначил как «поместье диктатора» официальную резиденцию белорусского руководителя Александра Лукашенко Дворец независимости. Сегодня там проходит пресс-конференция Лукашенко, который заявил, что белорусам удалось сохранить страну и отстоять свой исторический выбор.

Сегодня годовщина президентских выборов в Белоруссии, которые стали причиной массовых протестов и репрессий.