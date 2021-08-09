Правоохранительные органы по всей России разыскивают заключенных, сбежавших из изолятора временного содержания в Истре, – сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Побег был совершен в ночь на пятницу. Среди пяти заключенных Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве крупного бизнесмена, владельца «Мясной империи» Владимира Маругова. Возбуждены два уголовных дела – по факту побега и о превышении должностных полномочий сотрудниками ИВС. МВД объявило награду в 1 миллион рублей за информацию, которая поможет задержать Мавриди.
Правоохранительные органы по всей России разыскивают заключенных, сбежавших из изолятора временного содержания
Правоохранительные органы по всей России разыскивают заключенных, сбежавших из изолятора временного содержания в Истре, – сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Побег был совершен в ночь на пятницу. Среди пяти заключенных Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве крупного бизнесмена, владельца «Мясной империи» Владимира Маругова. Возбуждены два уголовных дела – по факту побега и о превышении должностных полномочий сотрудниками ИВС. МВД объявило награду в 1 миллион рублей за информацию, которая поможет задержать Мавриди.