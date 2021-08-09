Правоохранительные органы по всей России разыскивают заключенных, сбежавших из изолятора временного содержания в Истре, – сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Побег был совершен в ночь на пятницу. Среди пяти заключенных Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве крупного бизнесмена, владельца «Мясной империи» Владимира Маругова. Возбуждены два уголовных дела – по факту побега и о превышении должностных полномочий сотрудниками ИВС. МВД объявило награду в 1 миллион рублей за информацию, которая поможет задержать Мавриди.

