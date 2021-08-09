Министерство образования и науки рекомендует вузам перевести на удаленку непривитых студентов, а также организовать вакцинацию иностранных студентов за свой счет. Ранее глава ведомства Валерий Фальков говорил о том, что от студентов не требуется обязательной вакцинации против коронавируса.