Министерство образования и науки рекомендует вузам перевести на удаленку непривитых студентов, а также организовать вакцинацию иностранных студентов за свой счет. Ранее глава ведомства Валерий Фальков говорил о том, что от студентов не требуется обязательной вакцинации против коронавируса.
2021-08-09T11:31:40+03:00
2021-08-09T12:12:47+03:00
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11:31, 09 августа 2021
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