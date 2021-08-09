В России выявлено 22 160 случаев коронавируса

За последние сутки в России выявлено 22 160 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 8,6% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 769 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 14 474 человека.
2021-08-09T11:31:00+03:00
2021-08-09T12:12:26+03:00
https://echo.msk.ru/news/2884482-echo.html
https://echo.msk.ru/files/3505422.jpg
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
11:31, 09 августа 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
+ Владимир Зеленский заявил, что жителям Донбасса, которые считают себя русскими, следует уехать в Россию «Если ты любишь Россию и всю жизнь пребывал на территории Украины и чувствовал, что это Россия, то ты должен понять, что во имя своих детей и внуков тебе уже нужно ехать и искать себе место в России. Это правильно»...