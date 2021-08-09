Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи не исключил, что недостаточное количество привитых может привести к появлению более устойчивого к вакцинам штамма коронавируса: «Вакцины довольно хорошо действуют против варианта Дельта. Они защищают от тяжелого течения заболевания. Но когда вирус получает возможность продолжать мутировать, появляются различные уязвимости. В итоге мы может получить еще худший штамм, от которого вакцины уже не помогут. Таким образом непривитые люди должны думать не только о собственном здоровье и здоровье своей семьи, но и об ответственности перед обществом, так как они позволяют вирусу мутировать».

Фаучи также рекомендовал переболевшим коронавирусом также прививаться, чтобы обеспечить более надежную защиту.