Впервые в истории Северный полюс накрыло дымом от лесных пожаров

Он распространяется на всё большее количество регионов. Из Якутии дым прошел около трёх тысяч километров и достиг Северного полюса, — об этом объявили в американском космическом агентстве NASA. Оно опубликовало снимок со спутника, на котором заметно, что тёмно-серая масса скрывает обзор на значительной части страны. Ведомство отмечает, что дым заметен уже из Монголии, Канады и Гренландии.

Тем временем в МЧС Хакасии этим утром объявили, что задымление дошло до республики. Из-за этих же проблем аэропорт Краснодара вынужден откладывать рейсы, а в Барнауле приняли четыре самолёта, которые направлялись в сибирские города из Анапы и Москвы. Также, как сообщает интернет-издание E1, на запах гари и сильное загрязнение воздуха жалуются жители Екатеринбурга. Тяжелая ситуация в Иркутской области. Как объявляли в местном МЧС, по региону дым накрыл уже 438 населённых пунктов. В соседней Якутии на минувших выходных огонь перекинулся на село. Уничтожено более тридцати домов.

Помимо этого, с лесными пожарами сейчас борются в Турции и в Греции. В последней бедствие привело к тому, что власти были вынуждены эвакуировать 2000 человек с острова Эвбеи.