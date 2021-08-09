Известный правозащитник, советский диссидент Сергей Ковалев скончался в Москве в возрасте 91-го года. Он умер во сне сегодня рано утром, – рассказал его сын Иван Ковалев. Сергей Ковалев был первым уполномоченным по правам человека в Российской Федерации. Он критиковал власти за войну в Чечне, занимался поиском и освобождением российских военнопленных.

Позже в эфире «Эха» Ковалев рассуждал о судьбе солдат, которых, по его словам, отправляли на несправедливую войну.

Ковалёв также резко критиковал политику Владимира Путина и называл авантюрой присоединение Крыма.

Сергей Ковалев не побоялся пойти во власть, чтобы бороться за права человека на политическом уровне, – сказал «Эху» правозащитник Лев Пономарев (российские власти считают Льва Пономарева иностранным агентом). «Он попал во время, когда страна политически трансформировалась, и сделал выбор, который сделали не все диссиденты – пошел в политику, и его участие в ней оказало колоссальное влияние на то, что происходило в стране. Он был пионером государственной защиты прав человека в России», — отметил Пономарев.