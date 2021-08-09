Следственный комитет начал проверку после ДТП с пассажирским автобусом в Саратовской области. Он выполнял рейс из Белгорода в Саратов. По предварительным данным, водитель не справился с управлением. Автобус опрокинулся в кювет. Число пострадавших уточняется. Детей среди них нет. В автобусе было двое водителей и 20 пассажиров. Власти Белгородской области обещают оказать помощь пострадавшим.
2021-08-09T10:36:03+03:00
2021-08-09T10:36:03+03:00
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10:36, 09 августа 2021
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