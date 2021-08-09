Следственный комитет начал проверку после ДТП с пассажирским автобусом в Саратовской области. Он выполнял рейс из Белгорода в Саратов. По предварительным данным, водитель не справился с управлением. Автобус опрокинулся в кювет. Число пострадавших уточняется. Детей среди них нет. В автобусе было двое водителей и 20 пассажиров. Власти Белгородской области обещают оказать помощь пострадавшим.