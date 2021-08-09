Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга назвал восхитительными Олимпийские игры в Токио. Суга добавил, что хочет поаплодировать всем атлетам, а также персоналу Игр и волонтерам. Между тем уровень поддержки правительства Японии снизился до рекордной отметки в 28%, – показал общенациональный опрос, проведенный газетой «Асахи». 66% респондентов считают неэффективными меры властей по борьбе с коронавирусом. 54% опрошенных считают, что правительству не удалось провести Олимпиаду безопасно.