Первый рейс с российскими туристами в египетской Хургаде встретили водной аркой и концертом в аэропорту, – сообщает корреспондент РИА «Новости». С сегодняшнего дня Россия возобновила авиасообщение с египетскими курортами после шестилетнего перерыва.