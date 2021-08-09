Дым от лесных пожаров в Якутии достиг Северного полюса, – сообщает NASA. Полноцветное изображение получено со спутника. На территории Якутии введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. На территории республики, по данным властей, действует более 150-ти пожаров на площади свыше 3,5 миллионов гектаров.