Дым от лесных пожаров в Якутии достиг Северного полюса, – сообщает NASA. Полноцветное изображение получено со спутника. На территории Якутии введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. На территории республики, по данным властей, действует более 150-ти пожаров на площади свыше 3,5 миллионов гектаров.
2021-08-09T10:34:39+03:00
2021-08-09T10:34:39+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:34, 09 августа 2021
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