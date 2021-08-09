Минобр рекомендует вузам перевести на удаленное обучение студентов, не привитых от коронавируса или имеющих медотвод

Министерство образования и науки рекомендует вузам перевести на удаленное обучение студентов, не привитых от коронавируса или имеющих медицинский отвод. Рекомендации будут действовать до стабилизации эпидемиологической обстановки в регионах и в стране в целом.
2021-08-09T10:34:25+03:00
2021-08-09T10:34:25+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:34, 09 августа 2021
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