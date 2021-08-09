В Москве на 92-м году умер Сергей Ковалев – диссидент, правозащитник и первый уполномоченный по правам человека в России. Ковалев – один из авторов российской Декларации прав человека и гражданина, бывший председатель правозащитного центра «Мемориал», который российские власти считают иностранным агентом.
2021-08-09T10:33:54+03:00
2021-08-09T10:33:54+03:00
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10:33, 09 августа 2021
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