В Москве на 92-м году умер Сергей Ковалев – диссидент, правозащитник и первый уполномоченный по правам человека в России. Ковалев – один из авторов российской Декларации прав человека и гражданина, бывший председатель правозащитного центра «Мемориал», который российские власти считают иностранным агентом.