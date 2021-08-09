Россия возобновила авиасообщение с египетскими курортами

Первые почти за шесть лет пассажирские рейсы из России на курорты Египта должны состояться сегодня. Пока что количество перелётов ограничено из-за коронавируса.

Организацией полётов пока что занимаются только авиакомпания «Россия» и Egypt Air. У российской компании будет пять рейсов в неделю, а у египетской – семь. Ранее Росавиация выдала разрешения на проведение таких перелётов еще семи авиакомпаниям, но они не могут начать работу, пока оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса не увеличит количество допустимых рейсов по этим маршрутам. Авиасообщение с курортами Египта приостановили осенью 2015-го года. Это произошло после взрыва бомбы на борту самолёта авиакомпании «Когалымавиа», летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. В результате теракта погибли 224 человека. Решение о возобновлении рейсов на курорты приняли после того, как присланные Россией эксперты положительно оценили ситуацию с безопасностью в аэропортах Хургада и Шарм-эш-Шейх.

Также с сегодняшнего дня российских туристов будут пускать и в Доминикану. Туда три раза в неделю полёты организует Azur Air.