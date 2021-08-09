В Москве умер советский диссидент, правозащитник, первый уполномоченный по правам человека в России Сергей Ковалев. Ему был 91 год.

Сам Сергей Ковалев рассказывал в эфире «Эха», что стал заниматься правозащитной деятельностью, потому что совесть не позволяла оставаться в стороне.

Дата и место прощания с Сергеем Ковалевым пока неизвестны.