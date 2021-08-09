Россия с сегодняшнего дня возобновляет авиасообщение с Бахрейном, Доминиканской республикой и Молдавией, – сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Кроме того, с одного до трех в неделю увеличивается количество рейсов в Сирию по маршруту Москва – Дамаск.