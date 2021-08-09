Россия с сегодняшнего дня возобновляет авиасообщение с Бахрейном, Доминиканской республикой и Молдавией, – сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Кроме того, с одного до трех в неделю увеличивается количество рейсов в Сирию по маршруту Москва – Дамаск.
2021-08-09T09:36:11+03:00
2021-08-09T09:45:24+03:00
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09:36, 09 августа 2021
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