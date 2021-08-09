Ассоциация туроператоров России рассчитывает на снижение стоимости турпакетов в Египет после увеличения числа рейсов

Ассоциация туроператоров России рассчитывает на снижение стоимости турпакетов в Египет на 10-15 тысяч рублей после увеличения количества рейсов. Об этом вице-президент ассоциации Дмитрий Горин сказал в эфире телеканала «Дождь». С сегодняшнего дня Россия возобновила авиасообщение с египетскими курортами – Хургадой и Шарм-эль-Шейхом.