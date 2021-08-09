На Олимпиаде в Пекине российские спортсмены выступят под флагом Олимпийского комитета России под музыку Чайковского

На Олимпийских играх в Пекине российские спортсмены выступят под флагом Олимпийского комитета России под музыку Чайковского, – сообщил глава ОКР Станислав Поздняков. По его словам, форма россиян на финальной стадии согласования. Пекинская Олимпиада пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.