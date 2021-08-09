На Олимпиаде в Пекине российские спортсмены выступят под флагом Олимпийского комитета России под музыку Чайковского

На Олимпийских играх в Пекине российские спортсмены выступят под флагом Олимпийского комитета России под музыку Чайковского, – сообщил глава ОКР Станислав Поздняков. По его словам, форма россиян на финальной стадии согласования. Пекинская Олимпиада пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.
2021-08-09T09:34:56+03:00
2021-08-09T10:38:09+03:00
https://echo.msk.ru/news/2884424-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
09:34, 09 августа 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
+ Владимир Зеленский заявил, что жителям Донбасса, которые считают себя русскими, следует уехать в Россию «Если ты любишь Россию и всю жизнь пребывал на территории Украины и чувствовал, что это Россия, то ты должен понять, что во имя своих детей и внуков тебе уже нужно ехать и искать себе место в России. Это правильно»...