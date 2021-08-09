В России снизились запасы донорской крови, – сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на медиков и статистику Федерального медико-биологического агентства. По словам специалистов, ситуацию осложнила массовая вакцинация от коронавируса. Между первым и вторым компонентом нельзя сдавать кровь. При этом в Федеральном медико-биологическом агентстве утверждают, что дефицита компонентов крови на выдачу больницам нет.