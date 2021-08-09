Сборная Олимпийского комитета России сегодня возвращается на родину из Токио

За время Игр спортсменам удалось заработать более 70 медалей. Российские спортсмены должны были побороться за третье место, и они проявили должный потенциал, сказал агентству «РИА Новости» глава ОКР Станислав Поздняков. Кроме того, одной из главных задач на Олимпиаде в Токио было выступить лучше, чем в Рио-де-Жанейро в 2019 году, и, если оценивать общее количество заработанных медалей, атлетам удалось это сделать. Примечательным стал и тот факт, что помимо ожидаемых наград, в арсенале россиян есть медали, которые стали для всех удивлением. Ну а поколение молодых спортсменов, отметил Поздняков, может проявить себя еще лучше на будущих Олимпиадах.

Легкоатлеты прилетят в Москву сегодня в 16 часов на так называемом «Золотом рейсе». В аэропорту Внуково запланирована торжественная встреча. Сразу после этого, по словам главы ОКР, они отправятся на Красную площадь для чествования. Кто является организатором, не известно. Вместе с тем, в Москве до сих пор запрещено проведение массовых мероприятий численностью более 500 человек из-за угрозы распространения коронавируса.

Следующая Олимпиада состоится в Париже в 2024 году. Российские спортсмены из-за санкций снова выйдут под флагом национального Олимпийского комитета, а вместо гимна будет играть концерт Чайковского.