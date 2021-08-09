США сегодня могут объявить о новых санкциях в отношении официального Минска, – сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник в Конгрессе. Год назад в Белоруссии состоялись президентские выборы и начались массовые протесты. Белорусская оппозиция считает победительницей Светлану Тихановскую. Политик считает, что Белоруссия должна бороться за свой суверенитет и избавиться от зависимости от России. Добавим, дальнейшие ограничительные меры в отношении белорусских властей готов рассмотреть и Европейский союз.