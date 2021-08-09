Верховный суд сегодня рассмотрит иск КПРФ к Центральной избирательной комиссии

Коммунисты считают незаконным снятие с выборов в Госдуму Павла Грудинина. Он был в первой тройке федерального списка. Ранее глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что запрет на регистрацию Грудинина фактически наложила Генпрокуратура, которая обладает сведениями о заграничных счетах кандидата. Сам Грудинин в эфире «Эха Москвы» это отрицал. Грудинин подчеркнул, что вся информация о его бывших активах есть у Федеральной налоговой службы.