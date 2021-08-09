Скончался правозащитник Сергей Ковалев

Известный российский правозащитник Сергей Ковалев скончался в Москве. Об этом «Эху Москвы» сегодня сообщили его близкие. Ковалеву был 91 год.

Сергей Ковалев – советский диссидент, участник правозащитного движения в СССР. В 90-х годах он был уполномоченным по правам человека Российской Федерации. Он один из авторов Российской декларации прав человека и гражданина и второй главы Конституции России о правах и свободах человека и гражданина. Был председателем историко-просветительского и правозащитного общества «Мемориал», которое российские власти признали иностранным агентом.