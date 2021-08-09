На фоне снижения доходов россияне стали экономить на похоронных услугах, — пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Росстата и участников рынка. До 2020 года затраты на организацию похорон в регионах приближались к 50 тысячам рублей, а сейчас не более 30 тысяч. При этом в Москве ситуация практически не изменилась. Кроме того, выросла доля кремаций, которые обходятся на 40% дешевле.