На фоне снижения доходов россияне стали экономить на похоронных услугах, — пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Росстата и участников рынка. До 2020 года затраты на организацию похорон в регионах приближались к 50 тысячам рублей, а сейчас не более 30 тысяч. При этом в Москве ситуация практически не изменилась. Кроме того, выросла доля кремаций, которые обходятся на 40% дешевле.
2021-08-09T08:35:51+03:00
2021-08-09T08:43:17+03:00
https://echo.msk.ru/news/2884402-echo.html
https://echo.msk.ru/files/3505220.jpg
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
08:35, 09 августа 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
+ Владимир Зеленский заявил, что жителям Донбасса, которые считают себя русскими, следует уехать в Россию «Если ты любишь Россию и всю жизнь пребывал на территории Украины и чувствовал, что это Россия, то ты должен понять, что во имя своих детей и внуков тебе уже нужно ехать и искать себе место в России. Это правильно»...