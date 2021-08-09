В Китае как минимум 30 чиновников привлечены к ответственности за просчеты в борьбе с коронавирусом

Часть из них на уровне вице-мэров городов лишились своих постов, – сообщают китайские СМИ. Власти пока не могут остановить распространение инфекции. Согласно официальной статистики, за прошедшие сутки в стране выявлено 125 новых случаев коронавируса.
2021-08-09T08:35:17+03:00
2021-08-09T08:45:04+03:00
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08:35, 09 августа 2021
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