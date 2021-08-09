В Австралии началась вакцинация от коронавируса детей и подростков в возрасте от 12 до 15 лет

Используется вакцина Pfizer. Первыми вакцину получат ученики выпускных классов восьми районов Сиднея, где зафиксированы вспышки коронавируса. Прививочный центр находится на стадионе «Кудос» в Олимпийском парке Сиднея.
2021-08-09T08:34:56+03:00
2021-08-09T08:47:08+03:00
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08:34, 09 августа 2021
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