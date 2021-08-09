Россия с сегодняшнего дня возобновляет полеты на египетские курорты

По пять рейсов в неделю будет осуществляться из Москвы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Допуски к регулярным рейсам получили восемь российских авиакомпаний.
2021-08-09T08:33:57+03:00
2021-08-09T08:49:12+03:00
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08:33, 09 августа 2021
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