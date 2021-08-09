Дым от лесных пожаров в Якутии добрался до Хакасии, – сообщает МЧС. К сегодняшнему утру в дыму более 900 населённых пунктов. При этом Роспотребнадзор утверждает, что у него нет данных о превышении концентрации опасных веществ в воздухе. Ранее режим «черного неба» из-за лесных пожаров ввели в Красноярске. Из-за задымления красноярский аэропорт задерживает вылет 15 рейсов, в том числе в Москву, Новосибирск и в Краснодарский край.
2021-08-09T08:33:39+03:00
2021-08-09T08:49:32+03:00
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08:33, 09 августа 2021
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