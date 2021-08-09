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08:33, 09 августа 2021

Последняя группа российских спортсменов возвращается из Токио в Москву

Фото: Эхо Москвы
Фото: Эхо Москвы

Глава Олимпийского комитета Станислав Поздняков сказал, что из «Внуково» делегация отправится на Красную площадь, где пройдет чествование. По оценке Позднякова, Олимпиада завершилась триумфально для российских спортсменов. Команда, выступавшая под флагом ОКР, завоевала 71 награду и заняла пятое место в медальном зачете. Это худший показатель за последние 30 лет.


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