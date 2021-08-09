Последняя группа российских спортсменов возвращается из Токио в Москву

Глава Олимпийского комитета Станислав Поздняков сказал, что из «Внуково» делегация отправится на Красную площадь, где пройдет чествование. По оценке Позднякова, Олимпиада завершилась триумфально для российских спортсменов. Команда, выступавшая под флагом ОКР, завоевала 71 награду и заняла пятое место в медальном зачете. Это худший показатель за последние 30 лет.