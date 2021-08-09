Во Франции без справок и тестов на COVID-19 с сегодняшнего дня не пустят в кафе, больницы и в общественный транспорт

Введение паспортов здоровья во Франции, подтверждающих, что человек вакцинирован, переболел COVID-19 или сдал отрицательный тест ПЦР, и обязательная вакцинация медицинских работников не противоречат Конституции страны. Об этом сообщает France 24 cо ссылкой на решение Верховного суда республики.

Однако суд признал неконституционным увольнение работника здравоохранения с краткосрочным контрактом, который отказался от обязательной прививки, и введение обязательного карантина.

По решению правительства, с 9 августа по 30 сентября санитарный паспорт, в частности, потребуется для входа в кафе и рестораны (как в помещение, так и на террасу), междугородный общественный транспорт (самолеты, поезда, автобусы), медицинские учреждения (за исключением пунктов неотложной помощи). С конца июля без него уже не пускают в музеи, парки, зоопарки, на аттракционы, в кинотеатры, на концерты, фестивали и спортивные мероприятия с участием более 50 человек.