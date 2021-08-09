ВС вернётся к рассмотрению жалобы КПРФ, которая оспаривает исключение Грудинина из списка кандидатов в депутаты ГД

Верховный суд вернётся к рассмотрению жалобы КПРФ, которая оспаривает исключение Павла Грудинина из федерального списка кандидатов партии в депутаты Госдумы.

Слушания по жалобе начались в Верховном суде на прошлой неделе. На заседании представитель Центризбиркома объявил, что у директора Совхоза имени Ленина нашли новую офшорную компанию в Белизе. Она по словам представителя ЦИК была сначала ликвидирована, но затем Павел Грудинин снова стал владельцем акций компании. Представитель избиркома предъявил решение Верховного суда Белиза, который это подтверждает. Суд объявил перерыв до этого дня, чтобы дать время представителям Грудинина ознакомиться с материалами дела. В свою очередь бизнесмен настаивает на том, что счетов и активов за границей с момента выдвижения кандидатом в президенты в конце 2017 года, а недавно в депутаты Госдумы у него нет, не было и не будет. В прошлом месяце ЦИК исключил Грудинина из федерального списка КПРФ. Он шёл там третьим номером, при этом членом Компартии Грудинин не является. После снятия Центризбиркомом с парламентских выборов он объявил о намерении вступить в партию. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов сказал, что она подаст апелляцию в ЕСПЧ в случае если Верховный суд займёт сторону ЦИК.

В поддержку Грудинина в разных городах страны с конца июля проходят одиночные пикеты.