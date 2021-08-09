России может угрожать дефицит донорской крови

По данным газеты «Коммерсантъ», одна из причин – массовая вакцинация от коронавируса.

Так называемые «донорские светофоры», которые ведут каждые региональные службы крови, в последние недели полностью красные, пишет «Коммерсантъ». Это означает, что на данный момент запасы еще есть, но они критически снижены и требуют срочного пополнения.

Как рассказала газете директор центра крови ФМБА России София Голосова, пока центры еще могут выдавать кровь больницам для плановых операций, однако ситуация становится все сложнее. В целом, летом в банках крови традиционно наблюдается небольшой дефицит. Обычно это связано с тем, что люди уезжают в отпуска. Однако в этом году на привычные причины наложилась прививочная кампания. Проблема в том, что на время иммунизации и еще месяц после донор получает медотвод от донации.

Для того, чтобы активнее пополнить запасы, медики сейчас обзванивают постоянных доноров, а также рассылают им смс-уведомления об острой нехватке определенной группы. Кроме того, некоторые центры переливания начали проводить прием в субботу, чтобы к ним могли прийти те, кто работает в будни.

Наиболее острая нехватка донорской крови, по данным «Коммерсанта», наблюдается в Санкт-Петербурге, Крыму, Томской и Ульяновской областях. На 2 августа столичный ФМБА также сообщил о красном «светофоре».