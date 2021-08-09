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07:34, 09 августа 2021

Общероссийский народный фронт предложил раздавать нуждающимся гражданам невостребованный конфискат

В письме ОНФ, адресованном Росимуществу, говорится, что операторами по распределению помощи могут стать благотворительные фонды. Об этом пишет газета «Известия».

В обращении говорится, что для этого нужно изменить один из пунктов правил, согласно которому, изъятое таможней имущество нужно уничтожать, если расходы на хранение и транспортировку превышают его себестоимость.

Эксперты считают инициативу разумной, но только при наличии механизма, который не позволит использовать такие товары в коммерческих целях.


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