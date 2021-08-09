Мосгорсуд рассмотрит сегодня жалобу на арест бизнесмена Виктора Батурина

Его обвиняют в покушении на мошенничество. На данный момент Батурин арестован до 1 сентября. Однако, как только Басманный суд столицы вынес такое решение, защита заявила о своем намерении обжаловать меру пресечения.

Бизнесмена задержали в начале июля. Отмечалось, что дело было заведено по заявлению его сестры Елены Батуриной. Согласно документам, предприниматель пытался незаконным образом получить рыночную стоимость четверти пакета акций компании «Интеко».

Вместе с тем это уже не первое уголовное дело в отношении Виктора Батурина, связанное с компанией «Интеко». Так, 10 лет назад он попробовал заработать почти 11 миллионов рублей с помощью векселей организации, однако был обвинен в мошенничестве после того, как выяснилось, что документы фальшивые. В результате до 2016 года Батурин пробыл в тюрьме.

Батурин своей вины по новому делу не признает. Если в ходе следствия бизнесмена признают виновным, ему грозит до шести лет лишения свободы.