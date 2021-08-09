Российских олимпийцев сегодня будут чествовать на Красной площади

Как сообщает агентство РИА Новости, там состоится торжественная встреча спортсменов, которые уже вылетели из Токио и направляются в Москву.

Церемония закрытия Игр прошла вчера. Сборная Олимпийского комитета России заняла в медальном зачете пятое место.

Российский гимнаст, четырёхкратный олимпийский чемпион Алексей Немов отметил «Эху Москвы», что спортсмены, несмотря на все трудности, «выложились на полную».

Немов напомнил о том, что в некоторых видах спорта было не самое корректное судейство.

Между тем в ОКР сообщили, что на зимней Олимпиаде в Пекине в следующем году сборная вновь выступит под флагом Олимпийского комитета и с музыкой Чайковского вместо гимна.