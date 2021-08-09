Китайских разведчиков заподозрили в использовании особого визового режима для проникновения в Великобританию

Источники газеты The Times в правительстве Соединенного королевства утверждают, что в стране есть так называемые «спящие» агенты, которые подают заявления на визу для держателей паспортов британских граждан за границей.

Такие документы выдавались в 1997 году жителям Гонконга перед его передачей от Великобритании к КНР. После того, как в прошлом году в специальном административном районе был принят закон о государственной безопасности, Лондон объявил что держатели паспортов смогут жить в Великобритании на протяжении пяти лет с перспективой получения местного гражданства.