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06:09, 09 августа 2021

Саудовская Аравия вновь начнет пускать иностранных паломников в Мекку

Пока, правда с ограничениями.

Пандемия коронавируса внесла свои коррективы и в традиционное паломничество. Так, последние полтора года никто из верующих не могут въехать в страну, теперь же в месяц границы будут открыты для 60 тысяч человек. Если ситуация будет развиваться нормально, то постепенно эту квоту увеличат.

Для въезда в Саудовскую Аравию необходимо будет предоставить сертификат о вакцинации от опасной инфекции вместе с запросом на Умру. Отмечается, что для стран, которые до сих пор остаются списке Саудовской Аравии как самые эпидемиологически неблагополучные, будут введены дополнительные ограничения. Так, паломнику из такого государства прежде чем отправиться в Мекку и Медину придется отбыть карантин.

Умра – это паломничество, которое в отличие от хаджа можно выполнить в любое время года. К слову, хадж в этом году также состоялся, хотя и в меньшем масштабе, чем обычно.

Хадж и Умра являются ключевой статье дохода бюджета Саудовской Аравии. В допандемийное время паломничество пополняло казну почти на 12 миллиардов долларов ежегодно.


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