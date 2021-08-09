Приговор москвичу, арестованному в ходе январской акции в поддержку Алексея Навального, сегодня вынесет Мещанский суд

Для Александра Федерякова прокурор запросил 4 года колонии.

Специалиста в области IT-технологий обвиняют в применении не опасного для здоровья насилия к сотруднику ОМОН в районе Трубной площади на акции 23 января. Подсудимый по версии следствия распылил газовый баллончик в сторону силовиков. У одного из них врачи якобы зафиксировали химический ожог глаз. Федеряков вину категорически отрицает. Его жена утверждает, что муж не совершал противозаконных действий.

Адвокат отмечал, что обвинение в качестве доказательства привело видеозапись, на которой участник митинга в куртке, похожей на верхнюю одежду подзащитного, находится рядом с омоновцем в момент распыления баллончика. На допросе пострадавший силовик сказал, что не видел нападавшего и не сможет его опознать. Федерякова задержали в конце марта, он находится под стражей больше 4х месяцев.

Акции протеста в поддержку Навального прошли в январе и феврале во многих городах страны. После них были задержаны более 10 тысяч человек. Многим из них назначили административные аресты и штрафы. Возбудили десятки уголовных дел, некоторых фигурантов осудили на реальные сроки.