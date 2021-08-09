На «красной» ветке московского метрополитена возобновляется движение на участке «Университет» — «Юго-Западная»

С сегодняшнего утра поезда снова начнут ходить между станциями. Ранее движение здесь ограничивали из-за строительства Большой кольцевой линии. При этом, как говорится в сообщении департамента транспорта, станция «Проспект Вернадского» останется закрытой до 23 августа. Составы будут проезжать ее без остановки. До этого дня сохранятся и ограничения для автомобилистов. Продолжат свою работу компенсационные автобусы.