В китайском городе Ухань за пять дней на коронавирус протестировали почти всех жителей

Проверку прошли более 11 миллионов человек, было выявлено 9 случаев заражения. Об этом сообщает агентство Синьхуа. Массовое тестирование было решено провести после того, как в городе было зарегистрировано несколько новых зараженных.

Китай, откуда и началась пандемия, смог довольно быстро взять ситуацию под контроль благодаря жестким карантинным мерам. Долгое время в стране не регистрировали локальные вспышки заражения, однако недавно одна из них все же произошла в городе Нанкин – оттуда инфекция снова начала распространяться по Китаю.