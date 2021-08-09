Россия возобновляет авиасообщение с Бахрейном, Доминиканкой и Молдавией

В оперативном штабе это объясняют улучшением эпидемиологической ситуации в этих странах. Как отмечает агентство «Интерфакс», из России в Бахрейн самолеты будут совершать по два рейса в неделю, а в Доминиканку и Молдавию планируют летать трижды.

Кроме того с сегодняшнего дня возобновляется авиасообщение с египетскими курортами, а также увеличивается частота рейсов в Дамаск.