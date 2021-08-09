13 человек пострадали в дорожной аварии под Саратовом

Двое в тяжелом состоянии. Об этом агентству ТАСС рассказали в областном правительстве. По данным спасателей, ДТП произошло на федеральной трассе в районе города Калининск. Там перевернулся рейсовый автобус, ехавший из Белгорода в Саратов. Обстоятельства аварии выясняются.