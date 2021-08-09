13 человек пострадали в дорожной аварии под Саратовом

Двое в тяжелом состоянии. Об этом агентству ТАСС рассказали в областном правительстве. По данным спасателей, ДТП произошло на федеральной трассе в районе города Калининск. Там перевернулся рейсовый автобус, ехавший из Белгорода в Саратов. Обстоятельства аварии выясняются.
2021-08-09T05:08:13+03:00
2021-08-09T05:08:13+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:08, 09 августа 2021
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