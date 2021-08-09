Общественные организации попросили Роспотребнадзор изменить условия жизни в психоневрологических интернатах

На закрытой встрече с представителями ведомства были высказаны претензии к новым требованиям, принятым в конце прошлого года, пишет газета «Коммерсант». В частности, общественники попросили зафиксировать требование к минимальному количеству душевых комнат и уточнить пункт относительно «ежедневных гигиенических процедур», а также оборудовать в интернатах помещения, где проживающие могли бы самостоятельно готовить еду.

Как отмечается, по большей части вопросов стороны достигли консенсуса, однако по двум важным положениям – прогулкам и привлечению проживающих к процессу приготовления пищи — договоренности пока нет.