Россия подпишет соглашения по созданию астрофизической обсерватории с четырьмя странами

Сейчас готовятся документы, в которых будет прописана конкретная роль каждого государства, рассказали агентству РИА Новости в Физическом институте РАН. К проекту «Миллиметрон» выразили желание присоединиться Китай, Южная Корея, Франция и Италия. Ученые говорят, что за последние годы интерес к обсерватории вырос в том числе из-за закрытия крупного международного проекта SPICA.

С помощью обсерватории «Миллиметрон» исследователи рассчитывают получить данные о глобальной структуре Вселенной, строении и эволюции галактик, их ядер, звезд и планетных систем.