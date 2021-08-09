Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская опасается за свою безопасность

Спортсменка, которая находится в Польше, в интервью телеканалу NHK сказала, что вынуждена постоянно находиться в сопровождении охраны. По словам бегуньи, у нее нет уверенности в том, что она может спокойно выйти на улицу. В связи с этим она упомянула смерть главы «Белорусского дома в Украине» — Виталия Шишова ранее нашли повешенным в киевском парке.

Тимановская на Олимпиаде публично раскритиковала белорусских спортивных чиновников после чего ее попытались вывезти на родину. Она пожаловалась на давление. Польша выдала ей гуманитарную визу.