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04:07, 09 августа 2021

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская опасается за свою безопасность

Спортсменка, которая находится в Польше, в интервью телеканалу NHK сказала, что вынуждена постоянно находиться в сопровождении охраны. По словам бегуньи, у нее нет уверенности в том, что она может спокойно выйти на улицу. В связи с этим она упомянула смерть главы «Белорусского дома в Украине» — Виталия Шишова ранее нашли повешенным в киевском парке.
Тимановская на Олимпиаде публично раскритиковала белорусских спортивных чиновников после чего ее попытались вывезти на родину. Она пожаловалась на давление. Польша выдала ей гуманитарную визу.


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