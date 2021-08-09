Спортсменка, которая находится в Польше, в интервью телеканалу NHK сказала, что вынуждена постоянно находиться в сопровождении охраны. По словам бегуньи, у нее нет уверенности в том, что она может спокойно выйти на улицу. В связи с этим она упомянула смерть главы «Белорусского дома в Украине» — Виталия Шишова ранее нашли повешенным в киевском парке.
Тимановская на Олимпиаде публично раскритиковала белорусских спортивных чиновников после чего ее попытались вывезти на родину. Она пожаловалась на давление. Польша выдала ей гуманитарную визу.
Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская опасается за свою безопасность
Спортсменка, которая находится в Польше, в интервью телеканалу NHK сказала, что вынуждена постоянно находиться в сопровождении охраны. По словам бегуньи, у нее нет уверенности в том, что она может спокойно выйти на улицу. В связи с этим она упомянула смерть главы «Белорусского дома в Украине» — Виталия Шишова ранее нашли повешенным в киевском парке.