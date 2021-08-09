В Кабардино-Балкарии восстановили движение по федеральной трассе после схода сели

По оценкам спасателей, объем селевой массы, заблокировавшей проезд по дороге, составлял около 100 кубометров. В результате ЧП никто не пострадал. Для автомобилистов пришлось организовывать объездной путь. По данным агентства «Интерфакс» сейчас движение вернули в штатный режим.
2021-08-09T04:06:26+03:00
2021-08-09T04:06:26+03:00
https://echo.msk.ru/news/2884282-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
04:06, 09 августа 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
+ Владимир Зеленский заявил, что жителям Донбасса, которые считают себя русскими, следует уехать в Россию «Если ты любишь Россию и всю жизнь пребывал на территории Украины и чувствовал, что это Россия, то ты должен понять, что во имя своих детей и внуков тебе уже нужно ехать и искать себе место в России. Это правильно»...