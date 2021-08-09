В Кабардино-Балкарии восстановили движение по федеральной трассе после схода сели

По оценкам спасателей, объем селевой массы, заблокировавшей проезд по дороге, составлял около 100 кубометров. В результате ЧП никто не пострадал. Для автомобилистов пришлось организовывать объездной путь. По данным агентства «Интерфакс» сейчас движение вернули в штатный режим.