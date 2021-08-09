Россияне начали экономить на ритуальных услугах

Как пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на данные Росстата, в первом полугодии выручка агентств увеличилась на 9% до почти 37 миллиардов рублей, хотя в тоже время смертность выросла на 16%. Издание отмечает, что граждане стараются меньше тратить на дополнительные и мемориальные услуги особенно в регионах, а вот в Москве оба этих показателя выросли пропорционально друг другу.

Эксперты при этом считают, что на самом деле россияне могли потратить на погребение в четыре раза больше официальных данных, поскольку значительная часть рынка до сих пор остается в так называемой «серой» зоне.