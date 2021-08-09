Генпрокуратура попросила правительство решить проблему госзакупок ортопедической обуви для инвалидов

В письме надзорного ведомства в адрес министерства экономического развития говорится, что сейчас аукционы затягиваются по различным причинам или признаются несостоявшимися, а россияне получают некачественную продукцию. Об этом пишет газета РБК, отмечая, что причины интереса Генпрокуратуры к проблеме в данной отрасли не указываются.

По подсчетам властей, ежегодно за получением средств технической реабилитации обращаются более полутора миллионов человек. В прошлом году министерство труда предоставило почти полмиллиона единиц ортопедическо1 обуви.